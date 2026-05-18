Parisi, brutte notizie dopo l'infortunio in Juve-Fiorentina: il comunicato del club viola

Non arrivano buone notizie in casa Fiorentina circa l'infortunio di Fabiano Parisi . L'esterno di origini irpine si è infortunato durante la gara di ieri contro la Juventus : le condizioni sono sembrate subito serie, con il classe 2000 che ha dovuto lasciare il campo in barella dopo 32'. Quest'oggi è arrivata una nota da parte del club viola che ha chiarito l'entità dell'infortunio dell'ex Avellino ed Empoli: gli esami hanno confermato le preoccupazioni occorse nella giornata di ieri.

Infortunio Parisi, la nota della Fiorentina

Per Parisi si tratta di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, come comunicato dalla società: "ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito". Per lui ora il lungo percorso riabilitativo prima di poter tornare in campo nella prossima stagione.

I numeri in stagione

Quella della Fiorentina non è stata di certo una stagione memorabile, con una salvezza raggiunta a poche giornate dalla fine del campionato. Eppure tra i sali e scendi dell'annata viola Parisi è stato un punto fermo: per lui 32 presenze in stagione tra Serie A e Conference League, con assenze principalmente dovute a problematiche di natura fisica. Una titolarità praticamente mai avuta nella prima parte della stagione, quando in panchina c'era Stefano Pioli. Con l'ex tecnico del Milan appena 34' giocati in 10 partite di A, con una titolarità poi guadagnata pian piano con l'arrivo di Paolo Vanoli, tanto da giocare da titolare le ultime 9 gare in cui era disponibile (escludendo quindi quelle in cui era out per infortunio o squalifica). Chiude l'annata con 1993' disputati, avendo messo a referto 2 assist e 1 gol (quello siglato nella vittoria per 1-4 lo scorso 16 marzo contro la Cremonese).