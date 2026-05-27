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Grosso-Fiorentina, nuova avventura per l'ex Juve: i dettagli del contratto

Il tecnico lascia Sassuolo dopo due stagioni ed è pronto a iniziare una nuova avventura a Firenze dove ritrova Paratici
2 min
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"Io alla Fiorentina? Sto con i piedi per terra". Meno di un mese dopo Fabio Grosso è pronto a iniziare la sua nuova avventura a Firenze. Il biennio a Sassuolo sicuramente ha mostrato tanti aspetti positivi dell'allenatore tra cui il gioco e la valorizzazione anche dei calciatori, di cui diversi giovani. Coi neroverdi si è guadagnato prima la promozione e successivamente la salvezza nel massimo campionato attraverso prestazioni positive anche su campi difficili. Carnevali in questi giorni ha aperto al suo addio: "Non c'è volontà di proseguire" e dunque ecco che le strade sono pronte a separarsi. 

Grosso-Fiorentina, i dettagli

Fabio Grosso è dunque pronto a iniziare un nuovo percorso: la Fiorentina lo ha messo nella lista da diverso tempo, nonostante il lavoro positivo di Vanoli, e vuole portare una ventata di freschezza all'interno dell'ambiente con un tecnico giovane e in crescita. L'ex terzino ha accettato l'offerta del club Viola: i dettagli, come sottolineati da Nicolò Schira su X, parlano di un contratto biennale, a 1,2 milioni di euro a stagione, con un'opzione per un altro anno fino al 2029.

Manca soltanto l'ufficialità e poi può iniziare la nuova avventura in Toscana per Grosso che ritroverà anche Paratici nella dirigenza, avuto e conosciuto nei suoi anni alla Juve dove è partito da allenatore del settore giovanile bianconero. 

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