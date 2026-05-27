Grosso-Fiorentina, nuova avventura per l'ex Juve: i dettagli del contratto

"Io alla Fiorentina? Sto con i piedi per terra". Meno di un mese dopo Fabio Grosso è pronto a iniziare la sua nuova avventura a Firenze. Il biennio a Sassuolo sicuramente ha mostrato tanti aspetti positivi dell'allenatore tra cui il gioco e la valorizzazione anche dei calciatori, di cui diversi giovani. Coi neroverdi si è guadagnato prima la promozione e successivamente la salvezza nel massimo campionato attraverso prestazioni positive anche su campi difficili. Carnevali in questi giorni ha aperto al suo addio: "Non c'è volontà di proseguire" e dunque ecco che le strade sono pronte a separarsi.