"Mai parlato con l'Inter per Muharemovic". Carnevali dice tutto: "Grosso? Non c'è volontà..."

"Con Fabio c'è un rapporto speciale, non ci siamo ancora sentiti ma ho parlato col suo procuratore e mi pare che ci sia la volontà di non continuare col Sassuolo. Ci troveremo presto per definire la situazione e capire chi può essere il sostituto". Queste le parole di Giovanni Carnevali invitato a rispondere in merito al futuro di Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo, dove dopo la promozione del 2025 ha chiuso la stagione all'11º posto con 49 punti. Già durante il campionato, l'ex tecnico della Juve Primavera era stato raggiunto da indiscrezioni che lo vorrebbero alla guida della Fiorentina e più di recente al Milan .

Grosso: "Muharemovic? Mai parlato con l'Inter"

Queste le parole dell'ad neroverde: "Dobbiamo pensare a noi stessi, la nostra politica è sempre quella di avere un allenatore con determinate caratteristiche e abbiamo più di un paio d'idee. Abbiamo sempre dato la possibilità ai nostri allenatori di ambire ad altri club, non abbiamo mai trattenuto nessuno. E comunque Grosso ha fatto bene ma anche la squadra è stata costruita bene. Aquilani e Abate? Sono due ottimi profili ma stiamo valutando anche profili stranieri". Così invece sull'altro ex bianconero Tarik Muharemovic, i cui rumor di mercato lo vorrebbero con maggiore insistenza in orbita Inter: "Ad oggi non c'è nulla di concreto, con l'Inter non abbiamo mai parlato, potrebbe esserci qualcosa all'estero. In quel ruolo non ci sono tanti giocatori con le sue caratteristiche".