Inter, il doppio sì di Muharemovic e Solet dipende da Bastoni: come cambia il mercato se resta

MILANO - Le vittorie, oltre ad arricchire bacheche e casse dei club, hanno pure un effetto attrattivo verso i giocatori. Lo sanno bene in casa Inter dove nelle ultime settimane hanno ottenuto, almeno verbalmente, il "sì" di Tarik Muharemovic del Sassuolo e Oumar Solet dell’Udinese. I due difensori, fra i migliori di questa Serie A, sono sondati da diversi club, ma al momento hanno dato la loro priorità all'Inter. I dirigenti nerazzurri, complici i tanti rumors attorno a Bastoni , si sono mossi da tempo su entrambi. L’eventuale partenza del centrale azzurro, cercato con insistenza dal Barcellona a inizio primavera, unita ai contratti in scadenza di Acerbi, De Vrij e Darmian, aveva ovviamente portato Marotta, Ausilio e Baccin ad esplorare il mercato dei difensori.

Se Bastoni resta all’Inter cambiano le strategie di mercato

Come abbiamo già raccontato la scorsa settimana, la situazione di Bastoni è, se non rientrata completamente, sicuramente cambiata rispetto a fine marzo-inizio aprile quando l’addio sembrava certo in virtù delle critiche - e dell'odio - che avevano investito il difensore prima per il caso Kalulu, quindi per l’espulsione contro la Bosnia nella decisiva sfida per la qualificazione al Mondiale. Bastoni aveva preso in considerazione la partenza verso Barcellona, però l'Inter, che ha sempre valutato il suo giocatore almeno 60 milioni, non ha mai ricevuto una chiamata dalla Spagna. E nelle ultime settimane pare che il Barcellona abbia cambiato obiettivi.

Se Bastoni rimarrà, Chivu con Bisseck e Akanji avrà già in casa il trio titolare. Però serviranno dei titolari "bis". Ed ecco quindi le opzioni Muharemovic e Solet: con la partenza di Bastoni, considerando quanto avrebbe fruttato la sua cessione, sarebbero forse arrivati entrambi, così è più probabile che l'Inter stringa per uno solo, anche se Chivu avrà bisogno di almeno due nuovi difensori, sempre che De Vrij - a cui è stato ventilato un rinnovo - decida di rimanere.

Calciomercato Inter: sfida tra Muharemovic e Solet

Il Sassuolo valuta Muharemovic 25 milioni, dovendo poi dare il 50% dell'incasso alla Juventus. L'Inter, ricordando altri affari fatti col Sassuolo in passato - Politano, Sensi e Frattesi -, ha finora ragionato su un prestito con obbligo di riscatto, inserendo nell'operazione un giovane (Mosconi?). Negli ultimi giorni pare ci sia stato un rallentamento fra le parti con il sondaggio del Tottenham.

Sta riprendendo così quota Solet, più duttile di Muharemovic, già cercato l'estate scorsa e poi rimasto a Udine per i noti problemi extra-campo. Il 10 giugno il difensore francese - nel mirino del Chelsea - saprà se l'indagine per l'accusa di violenza sessuale verrà archiviata come da richiesta del pm o il giudice ordinerà nuovi accertamenti. In caso di chiusura della vicenda, l'Inter potrebbe tornare con forza sul francese, sapendo che Solet - seguito da Stipic, l'agente di Calhanoglu - ha già dato il suo ok. L'Udinese per venderlo si aspetta di incassare 25-30 milioni. Muharemovic o Solet, chi la spunterà?