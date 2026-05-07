Bastoni snobbato da Flick, al Barcellona non c'è posto: Chivu e quell'idea nel cassetto

Su una cosa Cristian Chivu e Hansi Flick sono d’accordo: Alessandro Bastoni non è un centrale da difesa a quattro. Non ha la velocità per difendere a campo aperto e giocando a quattro viene disinnescata la sua abilità principale: quella di agire da centrocampista aggiunto supportando la fase offensiva. Anche per questo motivo sì è molto raffreddato l’interessamento del Barcellona, che già era stato fiaccato dalla valutazione data dall’Inter al cartellino del centrale (70 milioni), con la partenza di una possibile trattativa a non meno di 60 perché con quei soldi l’Inter avrebbe voluto prendere il sostituto di Bastoni e finanziare l’arrivo di Vicario, non a caso entrato da qualche giorno nel limbo. Poco male per l’Inter anche se questo comporterà per Chivu dover mettere per almeno un’altra stagione nel cassetto l’idea di passare alla difesa a quattro: la virtù migliore dell’allenatore è quella di saper shakerare le sue idee con le caratteristiche del materiale umano a disposizione e l'allenatore nerazzurro è il primo a rendersi conto che in una difesa a quattro sarebbero penalizzati tanto Bastoni quanto Federico Dimarco che, in binario nel sistema di gioco attuale, sono uno dei punti di forza principali per l’Inter.