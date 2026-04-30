Da Jones a Diaby, l'Inter programma il futuro: tutti i nomi per il mercato estivo

MILANO - Non soltanto Manu Koné, Moussa Diaby (e Guglielmo Vicario le cui quotazioni negli ultimi giorni sono in leggera discesa, stante le valutazioni in atto su Josep Martinez), l’I nter per l’estate continua a seguire da vicino altri due obiettivi di gennaio, Curtis Jones del Liverpool e Brooke Norton-Cuffy del Genoa. L’obiettivo numero uno per il centrocampo nerazzurro resta sempre Koné della Roma. I giallorossi saranno costretti per motivi finanziari legati al fair play finanziario a cedere uno dei pezzi pregiati della propria rosa. A distanza quasi di circa 9-10 mesi dal primo tentativo di mettere sotto contratto il francese nella capitale è rimasto Gasperini - per cui Koné era e potrà essere sacrificabile -, mentre Ranieri - che aveva messo il veto sulla cessione del calciatore - non fa più parte dell’organigramma del club. Ecco perché questa volta con una buona offerta si potrebbe - forse - arrivare a dama.

Curtis Jones e la concorrenza: le alternative per l’Inter

Nel reparto è però seguito con grande interesse pure Jones del Liverpool. L’inglese oggi non è un titolare fisso dei Reds - anche se comunque ultimamente sta trovando un buon minutaggio -, e corrisponde a verità l’indiscrezione che possa proseguire altrove la propria carriera nei prossimi mesi. Sull’atleta è forte la concorrenza dell’Aston Villa, mentre l’Inter rappresenterebbe una nuova avventura lontano dalla propria comfort zone qualora gli si prospettasse un progetto potenzialmente vincente ove essere protagonista. Di fatto col ritorno in linea mediana del figlio d’arte Stankovic, ma pure con l’addio praticamente certo di Frattesi, Mkhitaryan che potrebbe appendere gli scarpini al chiodo e Diouf che all’Inter vogliono reinventare come esterno (lì dove Chivu l’ha utilizzato maggiormente in stagione), il centrocampo nerazzurro potrebbe subire una mini rivoluzione.

Fasce ed esterni offensivi: da Norton-Cuffy a Moussa Diaby

In fascia attenzione poi a un altro profilo ricorrente, quello che porta a Norton-Cuffy del Genoa, che era stato bloccato lo scorso inverno qualora Dumfries fosse andato proprio al Liverpool e con cui c’era proprio un accordo di massima sia col club ligure, che col giocatore per un eventuale trasferimento a Milano. Considerato, per caratteristiche, un potenziale alter ego dell’esterno nerazzurro, il classe 2004 del Genoa resta un’opzione assolutamente plausibile sulla fascia destra in caso di uscita dell’olandese anche perché Palestra resta un sogno quasi impossibile da realizzare: l’Atalanta infatti ritiene l’esterno ora al Cagliari una pepita dorata rarissima da cedere a cifre più che importanti. E a proposito di esterni, questa volta d’attacco, il club lavora per consegnare a Chivu un elemento diverso, non presente in rosa, un giocatore capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Il profilo dunque di Moussa Diaby dell’Al-Ittihad, già corteggiato a gennaio e sempre nel mirino di Ausilio.