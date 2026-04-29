Inter, lo Scudetto blinda Akanji e porta Muharemovic: quanto guadagna la Juve dalla cessione dell'ex

Si riparte da Akanji

L’Inter, dunque, ripartirà da Akanji e in questo momento si può affermare che lo svizzero sia l’unico difensore certo al 100% di rimanere in nerazzurro. Ha ottime chance anche Bisseck, che tratta il rinnovo, mentre sono in bilico Acerbi, Darmian e De Vrij (tutti in scadenza; l’unico a cui è stato prospettato un prolungamento è l’olandese, ma dovrà accettare un taglio dello stipendio), Carlos Augusto (lo vuole Gasperini alla Roma; l’Inter però non vuole perderlo) e naturalmente Bastoni, finito da settimane nel mirino del Barcellona. Akanji per certi versi è stato la vera novità di Chivu nello scacchiere tattico ereditato da Inzaghi. Certo, il tecnico ha gradualmente "panchinato" Mkhitaryan alternando Sucic e Zielinski nel ruolo di mezzala sinistra, ma Akanji, arrivato per fare il braccetto destro, è poi diventato il centrale della retroguardia a tre, togliendo spazio e minuti a due totem come Acerbi e De Vrij. Chivu ha voluto mettere lì lo svizzero per la maggiore velocità e l'abilità nell'uno contro uno, dote affinata in anni di "campo aperto" con Guardiola come allenatore.