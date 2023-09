Harroui operato, quanto tempo fuori per il Frosinone e il Fantacalcio

Neppure il tempo di godersi i suoi primi sprazzi di talento, certificati dai due gol in tre partite in Serie A, collezionati contro Napoli e Atalanta, che il talento classe 1998 si è dovuto fermare per via di un infortunio a un piede destro. La domanda di Di Francesco e degli appassionati di Fantacalcio è la stessa: quando rientrerà?

Infortunio Harroui: quando rientra?

Attraverso un comunicato ufficiale il Frosinone ha reso noto che: "Abdoulrahmane Harroui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la frattura al quinto metatarso del piede destro. L'operazione è stata eseguita con successo dal professor Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Fiorita di Perugia". Non sono stati specificati i tempi di recupero".

Harroui tornerà a disposizione non prima di due mesi: il primo per risolvere la frattura, il secondo per rimuscolarizzare la gamba immobilizzata per tanto tempo. Tempi di recupero che aveva preannunciato lo stesso Di Francesco.