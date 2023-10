Frosinone, Spalletti da Soulé: opzione Italia e colloqui sul talento Juve

Spalletti e il caso Soulé

Il fantasista, di proprietà della Juventus, potrebbe optare sia per la nazionale argentina che per quella italiana. Argomento sul quale, nelle scorse ore, si era espresso anche il tecnico gialloblù Eusebio Di Francesco. A margine della visita, nella quale si è intrattenuto oltre che con il tecnico dei ciociari anche con il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi, si è così esposto sulla questione: "Soulé ci interessa, sta facendo molto bene ed è giusto dare un'occasione ai quei giovani che spingono dal basso". La visita al centro sportivo del Frosinone, nella quale dunque è stata sondata la situazione relativa a Soulé, fa seguito a quelle già avute alla Continassa per la Juventus, a Zingonia per l'Atalanta e al Filadelfia per il Torino.