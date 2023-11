Soulé, il messaggio prima di Inter-Frosinone è per la Juventus…

Matias Soulé è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con l' Inter di Inzaghi: "Sappiamo che loro stanno andando molto forte, sarà una partita molto difficile. Noi giocheremo alla nostra maniera, come con tutti. Vogliamo dare il 150& e speriamo che accadrà quello che deve accadere". Dopo il Frosinone l'Inter andrà allo Stadium dove domenica 26 novembre affronterà la Juve e a proposito di questa partita, l'argentino ridendo ha detto riferendosi anche altri due bianconeri Barrenechea e Kaio Jorge: " Sì. Pensiamo sempre al Frosinone, ma proveremo a dare una mano anche alla Juventus".

Soulé e l'Argentina

Nonostante le ottime prestazioni con la maglia del Frosinone, Matias Soulé non è stato convocato da Scaloni per le partite dell'Argentina. Questa serà si sfiderà con il suo compago di nazionale Lautaro: "Devo continuare su questa squadra e spero di poter continuare a far gol, poi la nazionale arriverà. Sono qui ad aspettare. A Lautaro chiederò la maglia".