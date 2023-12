Frosinone, Di Francesco: "Toro da Europa. Barrenechea out? Ho un'idea..."

Frosinone-Torino, le dichiarazioni di Di Francesco

L'allenatore ha fatto subito chiarezza sugli indisponibili: "Harroui ha fatto un allenamento e mezzo con la squadra, sta rientrando nel ritmo e nei meccanismi della squadra. Dovremo avere un po' di pazienza, so che la sua condizione ancora non è delle migliori. Se servira qualcosina potrà fare. Anche Lirola è tornato in gruppo ma bisogna capire come metterlo dentro. Mazzitelli ancora non sta bene, lo valuteremo settimana prossima. Gelli sarà disponibile domani. Per Marchizza stiamo valutando se farlo operare o meno. Brescianini si è allenato tutta la settimana con i compagni". Sulle scelte tattiche: "Modulo? non lo so devo valutare in base alle idee e ai giocatori migliori per questa squadra". Sul sostituto di Barrenechea, squalificato: "Non avendo nemmeno Mazzitelli, non abbiamo grandi alternative in quel ruolo. Ad oggi non so chi può prendere il suo posto, ma un'idea di massima ce l'ho". Sul Torino: "Sono cresciuti tanto, hanno ritrovato Zapata che è un giocatore determinante e che decide le partite. Credo che ambiscano all'Europa".