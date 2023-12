Toro, Juric e il futuro: "Rinnovo? Due settimane fa ero esonerato"

Frosinone-Torino, le dichiarazioni di Juric

"Vedo determinazione da un bel po', da un paio di mesi. Ci alleniamo bene e concentrati, con voglia di migliorare. Le prestazioni sono la conseguenza dell'atteggiamento, speriamo di continuare così. Cosa è cambiato? Lavoriamo come si deve, c'è un bello spirito. Prima non vedevo queste cose sempre, è stato uno shock per me perché ottenevo sempre allenamenti di un certo tipo" - ha esordito così Juric in conferenza stampa. Poi ha proseguito elogiando il Frosinone: "Hanno tanti ragazzi di talento e mettono tutti in difficoltà. In casa sono devastanti, lo stadio è bello e piccolo e i tifosi li spingono. Sarà una partita difficilissima, è uno scontro diretto di metà classifica. Loro sono allenati benissimo, hanno tanti giocatori interessanti e il ds sa scegliere bene". Sulla coppia Sanabria-Zapata: "E' dall'inizio che li vedo bene, parlano spagnolo e stanno spesso insieme. Vanno d'accordo anche a livello umano. Hanno fatto ottime partite, l'altro giorno hanno segnato. Ma anche in altri casi sono rimasto contento, speriamo che continuino così". Poi una scelta di campo: "In mediana ci saranno Ricci e Ilic, non avremo Linetty". L'allenatore ha parlato anche del possibile rinnovo con il club...