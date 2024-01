Di Francesco: "Frosinone, il nostro peggior momento. Cosa dobbiamo fare"

Il Frosinone esce con le ossa rotte dalla trasferta di Bergamo contro l' Atalanta . La squadra di Di Francesco ha perso 0-5 in casa dei bergamaschi senza mai entrare in partita e ora si ritrova solamente con due punti di vantaggio sul Verona terzultimo in zona retrocessione. Al termine della sfida ai microfoni si è presentato il tecnico dei ciociari: "Parliamo di sistemi di gioco ma poi manca tutto il resto. Volevamo portare il 4-3-3 ma le caratteristiche determinano le scelte. Prendere 3 gol in 7 minuti non ti permette neanche di modificare l'assetto della partita. Non è la prima volta che prendiamo un gol e ne subiamo subito un altro uscendo con troppa facilità dalla partita. Non ci abbiamo capito niente...".

Di Francesco e le difficoltà del Frosinone

Di Francesco ha proseguito: "Mi dispiace anche per il finale, abbiamo provato in tutti i modi a riaprire la partita ma sono mancate tutte piccole cose in cui dobbiamo crescere e migliorare. Se si pensa di essere diventati bravini e di palleggiare così non si va da nessuna parte, non dobbiamo perdere quella fame e la voglia che ci ha contraddistinto. Chi si sente già grande per me può restare a casa. Il calcio è dinamico e se non lo sei non si riesce a reggere certe partite. Il modulo c'entra ma ci deve essere tutto il resto". Infine, un pensiero su come uscire da questo periodo complicato: "È il momento più brutto che stiamo attraversando ma non erano mai mancate le prestazioni. Oggi è successo, abbiamo fatto un'ottima mezzora nel secondo tempo ma con un atteggiamento differente. Supponenza nel primo tempo? Non penso, non siamo entrati con la determinazione giusta. Dobbiamo tornare con i piedi per terra e non perdere la nostra identità".