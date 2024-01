Koopmeiners apre la cinquina Atalanta: Frosinone, quinto ko consecutivo

L' Atalanta torna alla vittoria dopo il pareggio dell'Olimpico contro la Roma . La squadra di Gasperini ha ospitato il Frosinone nel match valevole per la 20ª giornata di Serie A imponendosi con il netto risultato di 5-0. A sbloccare la sfida ci ha pensato la rete di Koopmeiners , obiettivo di mercato della Juventus , seguito da Ederson , De Ketelaere , Zappacosta e Holm . Periodo complicato per Soulé e compagni che tornano a casa senza punti per la quinta partita consecutiva trovandosi ora solo a +2 sulla zona retrocessione. La Dea si porta invece a -1 dalla Fiorentina ( che ha pareggiato contro l' Udinese ) quarta in classifica avvicinandosi così alla zona Champions League .

Atalanta-Frosinone, la partita

I padroni di casa partono subito forte: al 6' è il solito Koopmeiners a portare in vantaggio i suoi con un calcio di rigore tirato alla perfezione. L'Atalanta non si ferma e al 13' raddoppia con Ederson: il brasiliano è bravo ad inserirsi in area sul cross deviato di Ruggeri e a beffare Turati da due passi. Dominio totale della Dea che al 15' cala il velocissimo tris con un gol spettacolare realizzato da De Ketelaere con un sinistro preciso e potente. Bergamaschi che non si fermano e sfiorano il poker in mezzora con il colpo di testa di Scamacca che trova l'opposizione del portiere dei ciociari. Gli ospiti provano a rialzare la testa nel secondo tempo ma la differenza di valori in campo si fa sentire e la squadra di Gasperini conduce senza troppi problemi. L'Atalanta gestisce dunque le forze nel migliore dei modi e trova anche i gol del definitivo 5-0 con il destro preciso di Zappacosta e la rete di Holm.