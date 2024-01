Di Francesco, Soulé e la spensieratezza: "Determinato e cocciuto". E su Kaio...

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Frosinone , che allo Stirpe batte in rimonta il Cagliari . I gialloblù, dopo la rete subita da Sulemana , riescono a ribaltare le sorti dell'incontro con Mazzitelli , Soulé (pezzo d'autore con una pregevole punizione) e infine Kaio Jorge a fissare il risultato sul 3-1. Tanti gli aspetti positivi per i ciociari, come raccontato nel post partita dal tecnico Eusebio Di Francesco .

Di Francesco su Soulé e Kaio Jorge

Di Francesco, ai microfoni di Dazn, commenta così il successo in rimonta sul Cagliari: "Mi è piaciuta la voglia di andarsi a riprendere quanto lasciato per strada, riprendere una partita che stavamo perdendo immeritatamente per quanto costruito. La squadra si era innervosita, ho provato a far capire loro che per affrontare questi avversari tignose, attaccati al risultato, bisogna giocare come sappiamo, con tranquillità".

Poi gli elogi a Soulé, che ha portato i gialloblù in vantaggio con una splendida punizione: "Soulé è un determinato, un cocciuto. Non solo nella punizione: fa dribbling, perde palla, rifà il dribbling. Questa caparbietà, in prospettiva, è una grande qualità, deve solo capire bene quando lo deve fare. Non deve perdere la spensieratezza e la consapevolezza nelle sue qualità: deve continuare ad essere così com'è adesso". A chiudere la sfida, col sigillo del 3-1, Kaio Jorge: "Ero convinto che potesse entrare a gara in corso e determinare. Anche per le caratteristiche che ha: è brevilineo, rapido, che entra facilmente in partita. Gli manca un po' di continuità nella gara perché viene da un bruttissimo infortunio, un po' così anche Harroui. Magari possono fare fatica dall'inizio, ma sono bravi ad incidere subentrando"