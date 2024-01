“Soulé mi ha smentito. Dalla Premier alla Liga, tutti lo seguono. La Juve…”

Angelozzi su Soulé e Barrenechea

Il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone, ai microfoni di Sportitalia, si è così espresso su Di Francesco, regista del Frosinone che tanto ha colpito per gioco espresso: "Scommessa rischiosa? Per me no, l'ho avuto come calciatore, lo conoscevo bene e so cosa poteva darmi. Personalmente la società ha fatto una scelta convinta, può allenare i grandi club e non ha paura di mettere in campo i giovani".

Poi l'ammissione su Soulé: "Intravedevo in lui un calciatore con le caratteristiche che servivano. Non pensavo potesse essere subito incisivo ma ha una grande personalità e ha un gran piede, sa fare tutto, aveva bisogno di giocare e ora si sta ritagliando questo spazio bellissimo. Pronto per la Juve? Può stare nella Juve. Da tante settimane squadre inglesi, francesi e spagnole vengono a vederlo, è un calciatore attenzionato". E se Soulé colpisce, Barrenechea non è da meno: "Per me nel giro di due anni giocherà nell'Argentina, è un calciatore straordinario e sta crescendo tantissimo". Infine una battuta sulla lotta Scudetto: "Inter squadra molto forte e collaudata ma deve fare attenzione alla Juventus".