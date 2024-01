Soulé, Di Francesco approva la scelta: "Sarebbe stato un peccato a quell'età"

Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Frosinone contro il Verona. Si è soffermato anche sulla posizione di Soulé nel dire no all'offerta dall'Al Ittihad di Gallardo: "Ha fatto una scelta tecnica e professionale e non economica. Lo ripagherà in futuro. Sarebbe stato un peccato andare in Arabia a quell'età , non è ancora un campionato di vertice nel quale il livello si è alzato" - ha detto l'allenatore.

Verona-Frosinone, le dichiarazioni di Di Francesco

Poi il tecnico del Frosinone ha proseguito parlando del match: "Abbiamo fatto un primo tempo al di sotto della nostra qualità, abbiamo alzato spesso il pallone e non dovevamo farlo perché abbiamo tutti attaccanti da servire palla al piede. Bisogna dar merito anche al Verona, erano più determinati, ma noi non dobbiamo mai perdere la nostra identità. In questo momento abbiamo un po' una moria, abbiamo giocato con due centrocampisti come terzini. Sono contento della reazione della ripresa, credo sia un risultato corretto. Recuperi verso il Milan? Credo sia difficile, a meno che mi faccia un regalo il direttore". Sulla prestazione di Soulé: "Ha cercato le sue giocate, ha sofferto un po' ma mi è piaciuto come ha interpretato il ruolo, sicuramente ha fatto meglio nella seconda parte". Infine su Kaio Jorge: "E' cresciuto nella condizione e in tutta la partita. Poteva fare un altro gol. Se pensiamo di giocare con lui e alzare il pallone facciamo un po' di fatica, dobbiamo valorizzarlo".