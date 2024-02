Kaio Jorge, da Di Francesco parole al miele: “Perché fa la differenza”

Fiorentina e Frosinone in campo. I gialloblù di Eusebio Di Francesco, dopo il clamoroso ko subito in rimonta contro il Milan, cercheranno di voltare pagina al Franchi contro i viola. Anche perché, tra le altre cose, in trasferta quest'anno i 3 punti non sono ancora arrivati: in 11 gare sono sopraggiunti 3 pareggi e 8 sconfitte. Proprio pochi minuti prima del match Di Francesco ha suonato la carica, alla ricerca della prima vittoria lontana dallo Stirpe, affidandosi a chi in questo momento dimostra un ottimo stato di forma: Kaio Jorge.