Di Francesco: "5-1, zitti e a casa! Ma Quarta su Soulé non è solo giallo"

Il Frosinone ha perso 5 a 1 al Franchi contro la Fiorentina . Dopo un inizio arrembante la formazione allenata da Di Francesco si è dovuta arrendere alla forza offensiva dei toscani . Il risultato finale non ha lasciato spazio a repliche nonostante per il tecnico dei ciociari alcuni episodi avrebbero potuto cambiare l'inerzia della gara stessa: "Non parlo mai di arbitri e decisioni, ma penso che Martinez Quarta su Soulé non sia un fallo da semplice ammonizione. Detto questo, abbiamo perso 5-1, zitti e a casa". Queste sono state le parole dell'allenatore nella conferenza post gara.

Di Francesco, le parole dopo Fiorentina-Frosinone

Eusebio Di Francesco ha poi continuato: "Non siamo stati il nulla cosmico... La Fiorentina ci ha fatto fin troppi gol ma ne potevamo fare diversi anche noi, potevamo essere più cinici. In generale c'è stata una fase difensiva deficitaria. Queste batoste non aiutano a ripartire ma dobbiamo essere lucidi e bravi a non innervosirci, ma capire cosa serve per raggiungere la salvezza. Oggi perdere ci poteva stare contro la Fiorentina, ma nel modo in cui è successo non mi è piaciuto. Dovremo rivedere e lavorare su tante cose". Poi sui cambi all'intervallo: "Avrei dovuto farne di più.... Volevo dare nuovo spirito alla squadra dopo aver messo in difficoltà la Fiorentina nonostante il risultato già compromesso. Valeri? Ha faticato all'inizio ma poi è cresciuto, deve trovare la condizione ma abbiamo bisogno di giocatori così".