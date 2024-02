Di Francesco, la Juve e il cambio modulo: "Tutta pretattica, sono sincero..."

La Juventus non vince da quattro partite e conquistare i tre punti contro il Frosinone è diventato quasi un imperativo. Allegri sta pensando a qualche novità e sta facendo anche prove di tridente, ma il successo contro i rossoblù sarà di primaria importanza. I ragazzi di Di Francesco sono reduci dalla sconfitta contro la Roma, ma l'allenatore sembra soddisfatto in parte delle ultime prestazioni e in conferenza stampa ha presentato la sfida.

Juventus-Frosinone, la conferenza di Di Francesco

"Basterà la prestazione fatta con la Roma? Non saprei dirlo, sicuramente dovrà girare dalla parte giusta e noi dovremo essere cinici. La Juve ha fatto un grande percorso finora, adesso stanno avendo delle difficoltà e mi auguro che le avranno per un'altra giornata" - ha spiegato Di Francesco in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Quando si gioca con una grande squadra, ma anche con le medie, non si può pensare di poter dominare per 70-80 minuti. La differenza sta nel concretizzare quando capitano le occasioni. Dobbiamo comunque sempre imparare a difendere meglio".

“Tutti sapevamo di dover affrontare momenti difficili ma penso che chiunque avrebbe firmato per essere ora a 23 punti. Qualcosa prima o poi ci dovrà tornare perché meritiamo di più di quanto abbiamo raccolto". Sul possibile nuovo modulo della Juve (4-3-3): "Cambia tanto, ma ogni giorno leggo formazioni diverse. E' pretattica, sono sincero anche noi ci stiamo preparando in differenti modi in base a quello che sarà il loro schieramento. Più che cambiare sistema di gioco, cambiano le caratteristiche dei calciatori in campo". Poi ha concluso: "Mi sono stufato dei complimenti, preferisco che mi iniziano a dire di aver giocato male ma di aver vinto. I tifosi sono stati splenditi e i ragazzi li hanno ringraziati a fine gara. Credo che riconoscano l'impegno. Forse a volte c'è stato qualche atteggiamento non giusto ma fa parte del percorso. I nostri tifosi li ringrazierò sempre, sono orgoglioso di averli e spero di regalargli la soddisfazione della salvezza".