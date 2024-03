Di Francesco e il ruolo preferito di Soulé: "A sinistra c'è chi si adatta meglio"

Sassuolo-Frosinone, le dichiarazioni di Di Francesco

L'allenatore del Frosinone ha subito fatto chiarezza su un equivoco tattico che riguarda Soulé: "Giocatori mancini lui, Ghedjemis e Seck si esprimono meglio quando giocano a destra. Ma ho provato quest'ultimi s a sinistra e riescono ad adattarsi meglio rispetto all'argentino che si trova più a suo agio a destra". Poi Di Francesco ci ha tenuto a mandare un messaggio a Berardi, dopo il brutto infortunio rimediato contro il Verona: "Mi dispiace per lui, l'ho anche sentito e anche pubblicamente gli auguro il meglio". Sul dubbio portiere e Ibrahimovic: "Deciderò domani chi giocherà tra Cerofolini e Turati. Sono in ballottaggio e valuto di settimana in settimana anche in base alla partita e allo stato di forma. Per me per un portiere l'aspetto psicologico è ancor più importante di quello tecnico. Ibrahimovic aveva perso un po' quella voglia e quell'attenzione che aveva qualche tempo fa. E' un 2005 è normale avere up and down. Ora l'ho rivisto bene. Valuterò". Infine ha speso qualche parola anche su Cheddira e il resto della squadra: "Sono felice per lui, gli posso solo rimproverare qualche gol sbagliato perché per impegno e abnegazione non posso dirgli nulla. Durante gli allenamenti vedo un gruppo che si impegna al massimo. Alla lunga saremo ripagati."