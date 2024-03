Di Francesco, il caso rigore finisce nello spogliatoio: "Kaio o Barrenechea, vedremo"

Di Francesco e l'errore di Kaio Jorge

Così l'allenatore del Frosinone: "Approccio ottimo da parte della squadra, negli ultimi 20-25 minuti di gara non è stata determinante ma se mi ricordate quali sono stati i tiri del Sassuolo... Non meritavamo di perdere, han vinto loro con un pizzico di non so cosa, ma è un qualcosa che non gira mai per il nostro verso. Non solo alibi, bensì constatazioni reali: stiamo ottenendo poco rispetto a quanto costruito in campo. Ripetere l'impresa salvezza che feci col Sassuolo anche qui a Frosinone? Me lo auguro".

Poi l'analisi si sposta sul calcio di rigore sbagliato da Kaio Jorge: "Errore pesante, ancora non lo digerisco. Troppo spesso nei post gara ci ritroviamo a pensare a determinati episodi. Oggi ne abbiamo create meno di occasioni, ma abbiamo anche concesso poco". E a proposito del tiro dal dischetto, c'è stata qualche discussione su chi dovesse calciarlo? Di Francesco risponde così: "I primi due rigoristi erano usciti, il terzo era Kaio: se hanno discusso ha sbagliato chi si è messo a discutere, ne parleremo nello spogliatoio. Devo rivedere le immagini, non mi sembra fosse Barrenechea, ma questo mi interessa poco adesso".