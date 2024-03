Ballardini, colpo da salvezza! Salernitana, non basta l'ex Juve: gioia Cagliari

Colpo salvezza del Sassuolo che grazie alla rete di Thorstvedt al 58' piega il Frosinone e si porta proprio a -1 dai ciociari. Ballardini, dopo il ko all'esordio al Bentegodi contro l'Hellas Verona (1-0), trova una vittoria fondamentale in chiave salvezza. I neroverdi, nonostante l'assenza di Berardi, stagione finita per lui (si è operato al tendine d'Achille dopo l'infortunio rimediato contro gli scaligeri al rientro in campo dopo due mesi), tornano a sorridere dopo otto partite (sette ko e un pareggio): l'ultimo successo degli emiliani risaliva al 6 gennaio, 1-0 al Mapei Stadium contro la Fiorentina firmato Pinamonti. Il gol del numero 42, lasciato tutto solo da Soulé nell'occasione, mette nei guai il Frosinone che, dopo una buona partenza, ora rischia grosso. Al 90' La Penna concede un calcio di rigore al gialloblù: Kaio Jorge si prende la responsabilità dagli undici metri ma il suo tiro è largo. Sale a sette il conto delle partite senza vittorie per i laziali, il cui ultimo trionfo risale al 21 gennaio, 3-1 in rimonta tra le mura amiche contro il Cagliari.