Di Francesco: "Kaio recuperato. Bologna? Calafiori mi ha impressionato"

Continua il momento complicato del Frosinone . Dopo un avvio di campionato che faceva pensare a tutt'altro percorso, i gialloblù si ritrovano ora impantanati nella lotta per non retrocedere. I ciociari sono reduci dal pareggio col Genoa , ma più in generale da 17 gare in cui è arrivata soltanto una vittoria, quella con il Cagliari a gennaio. Per il resto, il Frosinone ha raccolto 4 pareggi e ben 12 sconfitte. Nel lunch match di domani non il più semplice degli avversari per ritrovare il successo: allo Stirpe arriva il Bologna di Thiago Motta .

Frosinone, il punto sugli acciaccati

E a proposito delle questioni di casa Frosinone, sulle assenze e gli acciaccati: "Gelli e Monterisi out, Harroui torna settimana prossima. Marchizza partirà con la squadra, Lirola è recuperato. Brescianini si è allenato con la squadra ma vedremo domani come sta, mentre Kaio Jorge ha recuperato ed è rientrato in gruppo". Su Oyono, che era fuori da mesi e nelle scorse ore è stato operato al malleolo: "La terapia conservativa a volte va bene e altre volte no, se avessimo saputo prima che non sarebbe andata per il meglio avremmo fatto altre scelte. Si era messo in mostra, stava andando bene: è un peccato, ma l'importante è che ora recuperi".

Infine sulle critiche ricevute: "Se sono costruttive fanno bene al calcio, che è bello anche per questo. Giovedì nell'allenamento a porte aperte la curva è venuta a sostenerci: dobbiamo prendere tutto ciò che può aiutarci per raggiungere l'obiettivo, senza disperdere energie in cose inutili".