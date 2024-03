Genoa-Frosinone 1-1: a Gudmundsson risponde Reinier

Il Genoa e il Frosinone si prendono un punto a testa. La squadra di Gilardino ha ospitato i ciociari di Di Francesco nel match valevole per la 30ª giornata di Serie A che si è concluso con il risultato finale di 1-1. Succede tutto nel primo tempo: ad aprire la sfida ci ha pensato Gudmundsson (su cui hanno messo gli occhi Juventus e Inter) su calcio di rigore, con la rete di Reinier che ha pareggiato i conti dopo pochi minuti. Il Frosinone, che oggi ha dovuto rinunciare a Kaio Jorge, resta così in una situazione piuttosto complicata per quanto riguarda la lotta salvezza. I ciociari sono attualmente terzultimi a pari punti con Empoli e Cagliari, entrambe con una gara giocata in meno, mentre il Sassuolo penultimo avrà l'occasione per il sorpasso lunedì contro l'Udinese.