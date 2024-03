Kaio Jorge fuori dai convocati Frosinone: come sta il talento Juve

Kaio Jorge non sarà disponibile per Genoa-Frosinone. L'attaccante brasiliano in prestito secco dalla Juventus (come Soulé e Barrenechea) in settimana ha svolto del lavoro personalizzato cercando di recuperare dall'ultimo problema muscolare ed esserci a tutti i costi per la sfida contro la squadra di Gilardino, ma alla fine non sarà a disposizione di Di Francesco.