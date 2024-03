Soulé fa le fiamme, la Juve si interroga: fissato il prezzo mercato

"Soulé non si tocca"

La rete in Nazionale ha esaltato i tifosi bianconeri, che sperano nel rientro a casa dopo il prestito al Frosinone per poter diventare un titolare della nuova Juventus. I commenti sotto le immagini del gol dell’argentino sono più o meno tutte dello stesso tenore: "Soulé non si tocca", "Anche solo pensare di vendere uno così sarebbe un crimine", "Soulé, Yildiz, Huijsen, bisogna credere nei giovani". E poi si entra più nello specifico: "Sarebbe sbagliato vendere Soulé per finanziare l’operazione Koopmeiners", ma è proprio qui che l’opinione pubblica juventina si divide. Il cuore dei tifosi spinge per vedere il giovane argentino creare quelle meraviglie, come la rete al Messico in amichevole, con la maglia bianconera.