Huijsen-Juve, quale futuro: l'idea Roma, il top club estero e la cifra che serve

Il piano della Roma e l'interesse del Dortmund

La Roma, però, non sembra aver la forza di mettere sul piatto cifre importanti per strapparlo alla Juve, ma potrebbe tentare di rinnovare il prestito oneroso, magari inserendo un diritto di riscatto. Soluzione sgradita dalle parti della Continassa, dove lo aspettano a braccia aperte. Nei piani della Juve 2024/2025, infatti, Huijsen sarà uno dei centrali che comporranno il reparto arretrato. Il rischio però - in caso di un nuovo arrivo, dopo quello di Djalò - è di ritrovarsi all’ultimo posto delle gerarchie e con davanti elementi più esperti.