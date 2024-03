Juve, la spalla ideale di Vlahovic c’è già: “È più adatto da sottopunta”

«Secondo me sì. La Juve con questa gestione di Allegri ha mostrato di non essere molto flessibile, di non avere molte alternative: quando l’avversario si chiude la soluzione è il cross per Vlahovic, spesso neanche dal fondo. Di giocatori che sanno veramente costruire gioco nella formazione bianconera ci sono un po’ Miretti, un po’ Rabiot e Cambiaso. Gli altri sono o incursori o giocatori che puntano sul duello: mancano quelli che giocano per gli altri e per creare spazi. Il Bologna, dove tutti si scambiano posizione, è l’esempio opposto: basta guardare Vlahovic, che presidia lo spazio e gioca sul duello, e Zirkzee che non sai mai dov’è ed è il primo a creare spazio. Poi su questo tipo di difficoltà ha inciso anche la scelta di Allegri di giocare senza un vero organizzatore di gioco, rinunciando ad Arthur e Paredes: Locatelli non è un play, ma un interditore e potenzialmente un incursore se giocasse mezzala. Gli manca quella visione, quella velocità e imprevedibilità nel passaggio che un vero play dovrebbe avere. Contro squadre di livello più alto, per tornare al calendario, che giocano alla pari, ma ti fanno anche giocare e ti lasciano degli spazi, la Juve può ritrovare più facilmente il suo dna e trovare i varchi per “accendere” le sue mezzali».

Uno dei temi più dibattuti è la posizione di Chiesa: cosa indicano i vostri dati?

«Nonostante giochi seconda punta, tende sempre a defilarsi molto a sinistra. Questo partire dal centro e allargarsi lo porta a tirarsi dietro l’avversario e spesso a ricevere andando incontro, spalle alla porta e quindi dovendo girarsi anziché puntare l’uomo. Così perde il vantaggio di giocare vicino a Vlahovic e il vantaggio di essere vicino alla porta, e al tempo stesso non guadagna il vantaggio in termini di spazio che potrebbe avere partendo subito largo».

Chi potrebbe essere la spalla ideale di Vlahovic?

«Vlahovic riesce comunque a essere pericoloso, per la capacità che ha di vincere i duelli: essendo bravo anche spalle alla porta, se avesse vicino un giocatore per fare l’uno-due o liberare il terzo uomo, secondo me sarebbe sfruttato meglio. Yildiz per me in questo senso ha caratteristiche migliori, perché sta più vicino all’area e la punta di più di Chiesa, è più adatto a giocare da sottopunta, mentre con Chiesa si dovrebbe passare al 4-3-3. Modulo che però accentuerebbe la mancanza di un regista, perché verrebbe meno l’aiuto al centrocampo dei braccetti difensivi che la Juve invece sfrutta molto bene, e sarebbero ancora più necessari gli scambi di posizione, ad esempio con una mezzala quando il regista è mancato: troppe cose in poco tempo. La Juve ora deve pensare a ritrovare compattezza dietro e velocità nelle giocate verticali».