"Locatelli non è un regista e l'alternativa Allegri ce l'ha. Juve, prendi..."

Causio: "Felipe Anderson da prendere subito"

Non a caso, Giuntoli sta corteggiando Felipe Anderson per la prossima stagione. Come lo vedrebbe in bianconero?

«Lo prenderei subito! Mi auguro che la Juve possa chiudere per Felipe, che resta uno dei pochi giocatori in Serie A in grado di saltare gli avversari con facilità e creare così superiorità numerica nella metà campo avversaria grazie ai suoi dribbling. Sarebbe un ottimo acquisto».