Diretta Napoli-Frosinone ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo il poker contro il Monza, il Napoli vuole continuare a vincere per non lasciarsi scappare il treno per l'Europa, consapevole che anche la 5ª posizione potrebbe riservare un posto in Champions League . Al Maradona, gli uomini di Calzona ospitano il Frosinone, che nelle ultime due giornate ha raccolto due punti contro Genoa e Bologna che consentono alla squadra di continuare a lottare per la salvezza.

Il match valido per la 32ª giornata di Serie A mette dunque in palio punti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. I ciociari sono inoltre l'unico club in campionato a non aver mai vinto in trasferta. All'andata vinse il Napoli per 3-1, ma le due squadre si sono incontrate anche in occasione degli ottavi di Coppa Italia, quando gli uomini di Di Francesco si imposero proprio al Maradona per 4-0.

Dove vedere Napoli-Frosinone: streaming e diretta tv

Il match tra le formazioni di Calzona e Di Francesco è in programma domenica 14 aprile alle ore 12.30 allo stadio Maradona di Napoli. L'incontro sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme DAZN, SkyGo e Now e in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

Napoli-Frosinone, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Rrahmani, Ostigard, Di Lorenzo, Mario Rui; Anguissa, Zielinski, Lobotka; Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. Allenatore: Calzona

A disposizione: Gollini, Natam, Mazzocchi, Dendoncker, Traorè, Cajuste, Lindstrom, Simeone, Raspadori

Indisponibili: Olivera, Juan Jesus, Contini

Squalificati: Ngonge

Diffidati: Mazzocchi, Rrahmani, Lobotka, Osimhen

FROSINONE (4-3-3): Turati; Okoli, Romagnoli, Valeri, Lirola; Barrenechea, Mazzitelli, Brescianini; Reinier, Soulé, Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Cerofolini, Frattali, Bonifazi, Marchizza, Lusuardi, Zoltea, Seck, Gelli, Ibrahimovic, Garritano, Kvernadze, Baez, Cuni, Ghedjemis

Indisponibili: Caso, Harroui, Kalaj, Monterisi, Oyono

Squalificati: nessuno

Diffidati: Barrenechea, Oyono, Soulé

ARBITRO: Fabbri di Ravenna. ASSISTENTI: L.Rossi-Moro. QUARTO UFFICIALE: Santoro. VAR: Serra. ASS. VAR: Irrati.