Soulé e quello che gli manca, "In questo fa fatica": parla Di Francesco

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista di Torino-Frosinone, in programma domenica 21 aprile alle 15. La squadra gialloblù è reduce dal buon pareggio per 2-2 ottenuto contro il Napoli ed è a caccia di altri punti per alimentare le speranze salvezza. Il Frosinone è infatti al momento al terzultimo posto in classifica a quota 27 punti, a -1 dalla coppia formata da Verona, Udinese ed Empoli.

Di Francesco: "Rigore Soulé? Deve ancora migliorare..." L'allenatore ha esordito con un commento sulla prestazione di Soulé contro il Napoli, macchiata dal calcio di rigore sbagliato: "Sono cose che possono succedere a tutti, anche ai calciatori importanti. Forse poteva fare una scelta diversa, ma gli manca un po' di esperienza. Di solito li tira molto bene, ora deve assorbire l'errore che è una cosa in cui fa ancora fatica. Quest'anno ha avuto alti e bassi, ma indubbiamente è cresciuto molto. Se potessi regalerei alla squadra quell'esperienza che serve in alcuni momenti della gara per gestire certe situazioni. Si può lavorare tanto, ma poi in partita serve la massima attenzione".

Frosinone, Di Francesco: "Ormai tutte le partite sono sentite" Di Francesco ha quindi analizzato così il Torino: "Sono una squadra molto fisica e ambiziosa. Si vede la mano di Juric nell'intensità che mettono in campo. Hanno ancora ambizione europee quindi dovremo essere bravi a vincere i duelli individuali perché saranno determinanti. Per la formazione credo di avere le idee abbastanza chiare. Un paio di dubbi li ho, ma li scioglierò domani dopo l'ultimo allenamento. Mi piace tenere tutti sulla corda. Le partite ormai sono molto sentite ed è importante fare risultato. Noi viviamo e loro devono vivere con questa pressione. Bisogna essere equilibrati e dare il giusto peso alle gare per raggiungere tutti insieme l'obiettivo finale".

