Di Francesco e la salvezza Frosinone: "Sassuolo-Inter? Preferisco non parlare"

Di Francesco, Soulé e il braccio di Gyasi

L'allenatore del Frosinone ha parlato innanzitutto della partita contro l'Empoli e dell'episodio relativo al braccio di Gyasi in area di rigore: "Nella ripresa abbiamo fatto ottime trame, creato tanto ma ci è mancata lucidità negli ultimi 20 metri. Poi ci sono episodi dubbi, come quello di Gyasi... Come funziona il VAR? A volte faccio fatica anche io. L'ho rivisto, vuole mettere il braccio dietro ma nel farlo lo allarga e aumenta il volume del corpo. Non ci cambia nulla, è stata una gara tra due squadre che volevano portare a casa il risultato".

Poi l'analisi sulla prestazione di Soulé: "Non è stato continuo all'interno della partita, ma sono anche consapevole che è quel tipo di calciatore che può diventare determinante. Sia nel pre gara che durante il match deve provare a disperdere meno energia possibile. A volte è difficile sostituirlo: rispetto ai calciatori che abbiamo in rosa è unico".