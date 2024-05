Verona, vittoria importante per la salvezza: Fiorentina ko. Empoli-Frosinone 0-0

La Fiorentina si ferma dopo due vittorie consecutive in Serie A e non sfrutta il passo falso della Lazio che ieri ha pareggiato in trasferta contro il Monza. La Viola di Italiano è scesa in campo in casa del Verona perdendo con il risultato di 2-1. Ad aprire le marcature sono stati i padroni di casa con la rete di Lazovic al 13' su calcio di rigore, mentre gli ospiti hanno risposto con il primo gol stagionale (alla terza presenza dopo i problemi fisici) di Gaetano Castrovilli al 42'. Nel secondo tempo la squadra di Baroni continua a crederci e trova la rete del 2-1 con Noslin, mentre nelle fasi finali del match gli ospiti non riescono a rialzare la testa. Tre punti fondamentali per il Verona che sale così a 34, a +5 sulla zona retrocessione.