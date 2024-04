Soulé sblocca il Frosinone dopo tre mesi senza vincere: Salernitana in Serie B

La Salernitana è matematicamente retrocessa in Serie B. Il Frosinone torna alla vittoria dopo oltre tre mesi contro i campani. I ciociari, che non vincevano dalla sfida casalinga contro il Cagliari del 21 gennaio, si sono imposti in casa sulla squadra di Colantuono con il risultato finale di 3-0. Ad aprire la sfida ci ha pensato Matias Soulé su calcio di rigore: per l'argentino in prestito secco dalla Juventus sono ora 11 le reti nella sua prima stagione da titolare in Serie A. Il raddoppio è stato firmato da Brescianini mentre a siglare il definitivo tris è stato Zortea nei minuti finali. Successo importante in ottica salvezza per la squadra di Di Francesco, che scavalca momentaneamente l'Udinese portandosi fuori dalla zona retrocessione a pari punti con Empoli e Verona.