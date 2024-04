Soulé, i colloqui Juve e l’obbligo di Allegri: “Sono molto ansioso”

Il talento classe 2003 ha poi parlato della sua esperienza con Cristiano Ronaldo : "Sono rimasto sorpreso da quanto Cristiano Ronaldo fosse una brava persona. Non lo conoscevo, ma ho ascoltato quello che si diceva di lui. È un genio. Ricordo che un giorno siamo andati a pranzo e si è seduto accanto a me, non gli avevo mai parlato. Sono rimasto sorpreso perché non me lo aspettavo affatto. Mi ha raccontato di tutto: delle macchine che aveva, di com'era Madrid...".

Soulé tra Spalletti, Europeo e il Mondiale 2026

Infine, sulla visita di Luciano Spalletti a Frosinone per conoscerlo prima che decidesse di giocare con l'Argentina: "Spalletti è venuto qui al Frosinone. Prima il mio allenatore mi ha detto: 'Spalletti ti chiamerà. Vuole chiamarti per la prossima convocazione e dirtelo di persona. E lì, di persona, gli ho detto che lo avrei ringraziato. Mi ha detto 'Pensaci, perché adesso c'è l'Europeo, ti terrò in considerazione. Ho anche un contratto fino a dopo il Mondiale 2026'. Ero un ragazzo e, parlando con lui di persona non è stato facile. Poi ha detto qualcosa del tipo: 'Mi congratulo con te perché mi hai detto di no in faccia'. Era un po' sorpreso".