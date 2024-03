Soulé, i 3 club di Premier che lo vogliono. E per i 2 obiettivi Juve c'è concorrenza

Tra gli osservati speciali in casa genoana pure il centrocampista Morten Frendrup, apprezzato da Napoli e Juve che ci avevano già provato (invano) a gennaio. Anche il mediano danese vanta estimatori in Premier League: Brentford, Liverpool, Crystal Palace e Aston Villa l’hanno fatto visionare già in diverse circostanze e restano vigili. Molto apprezzato pure la saracinesca genoana Josep Martinez, monitorato da Inter e Villarreal negli ultimi tempi. A proposito di sicuri uomini-mercato: anche gli allenatori vanno di moda

Soulé, non solo Al Ittihad...

È il caso di Alberto Gilardino, in scadenza a giugno col club rossoblù che è pronto a blindarlo col rinnovo fino al 2026. Basterà? Vedremo. Il Campione del Mondo 2006, infatti, piace parecchio alla Fiorentina, che l’ha messo nel mirino da diverse settimane per il post Italiano. Il Napoli lo tiene d’occhio e pure il Monza aveva sondato il terreno come successore di Palladino. Insomma, per Gila le pretendenti non mancano. Le stesse che si sono messe in fila per Matias Soulé: il gioiello argentino di proprietà della Juve a gennaio ha detto no a una maxi-offerta dell’Al Ittihad e ora è finito nel mirino di Crystal Palace, Brentford e Newcastle.