Barrenechea, due club di Liga su di lui. Ma per la Juve può sbloccare un colpo

Con l’ex Sion che potrebbe pure diventare una preziosa pedina da utilizzare come contropartita tecnica per arrivare a uno dei calciatori nel mirino bianconero. Attenzione sempre al Genoa, visto che tra le fila rossoblù gioca un obiettivo di mercato della dirigenza juventina. Quell’Albert Gudmundsson visionato dal vivo dagli scout bianconeri in tre occasioni durante l’attuale stagione. L’islandese piace parecchio e Barrenechea potrebbe permettere di abbassare la valutazione iniziale di 30 milioni fatta dai dirigenti genoani per cedere il proprio attaccante. Un possibile incastro di mercato da tenere d’occhio nei prossimi mesi.

Partendo proprio dal fatto che i liguri in queste settimane hanno preso informazioni e monitorato il talento cresciuto nel Newell’s Old Boys. In mezzo al campo il Genoa può perdere Kevin Strootman (in scadenza il 30 giugno) con Barrenechea, che potrebbe rappresentare il nome giusto per sostituire il metronomo olandese. E in tal senso i rapporti eccellenti instaurati in questi anni tra Juve e Genoa potrebbero giocare un ruolo importante nella trattativa.