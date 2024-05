"Soulè, Kaio Jorge e Barrenechea sono pronti per la Juventus"

Il Frosinone, coinvolto nella corsa salvezza con Cagliari,Udinese, Empoli e Sassuolo, ha ancora tre partite a disposizione per raggiungere la permamenza in Serie A . Ha parlato in conferenza stampa il direttore sportivo della squadra allenata da Di Francesco, toccando diversi argomenti importanti anche per il futuro del club. Angelozzi ha speso parole positive sulla rosa, esprimendo la soddisfazione dell'operato dei calciatori finora, soffermandosi anche sui giovani in presito dalla Juventus - Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea - per i quali ha glissato sul futuro al Frosinone.

"Il sogno è la salvezza, stiamo lottando"

Angelozzi si è espresso sull'obiettivo principale della stagione del Frosinone, ovvero la salvezza, parlando così: "Mancano 3 partite, siamo lì. Avevamo detto all'inizio dell'anno che volevamo lottarci la permanenza in categoria fino in fondo, ci stiamo riuscendo. Speriamo che questo sogno si avveri. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Avevamo degli obiettivi, il primo era cercare di valorizzare dei giocatori e portare avanti un certo discorso come società, ci siamo quasi riusciti. Il sogno è la salvezza, stiamo lottando contro squadre importanti. Siamo contenti, speriamo di riuscire a compiere questa impresa".

"Stiamo cercando di valorizzare tanti giovani"

Punto fermo di questo Frosinone sono i tanti giovani a disposizione di mister Di Francesco, con Angelozzi che ha sottolineato il progetto portato avanti dalla società a cui vorrebbe dare continuità e per il quale ha ricevuto anche i complimenti dall'amministratore delegato del Bayer Leverkusen: "Mi hanno invitato quelli del Leverkusen settimana scorsa, conosco il direttore sportivo e mi ha voluto conoscere l'amministratore delegato. Mi ha detto: 'In Italia non fanno quello che fate voi con i giovani'. Ha concluso parlando parlando dei numerosi giovani in rosa, soffermandosi in particolare su Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge, di proprietà della Juventus, e di un loro futuro in maglia bianconera:"Sono bravi, ci possono stare, poi sarà il direttore sportivo della Juventus a decidere se possono starci o meno. Sono bravi a valorizzare i giocatori, da noi stanno dimostrando di essere da Serie A. Poi abbiamo Ibrahimovic e Cuni del Bayern Monaco (il secondo ha fatto solo le giovanili lì, ndr), Renier del Real Madrid... Le società importanti ci danno questi giocatori perché c'è questa politica qua che aiuta i giovani".