"In prima squadra con Yildiz, Huijsen e Soulé": Juve, Muharemovic esclusivo

Cosa significa varcare i cancelli della Continassa, in settimana? «Per me è significato allenarmi al fianco di Chiellini e di Bonucci, per esempio. Giorgio mi ha riempito di consigli, mi ha spiegato come e dove migliorare. Ed è qualcosa che ora, da vice capitano della Next Gen, posso tramandare ai più giovani».

C’è anche chi la paragona a Chiellini…

«Mi vengono i brividi. Già soltanto l’opportunità di aver condiviso gli allenamenti con una simile leggenda è una cosa per pochi e me la tengo stretta!».

Le prestazioni in Next Gen le hanno permesso anche di meritare la prima convocazione in prima squadra: cosa le viene in mente ripensando a quel Juve-Salernitana di Coppa Italia a gennaio?

«Quanto sia stata lunga e snervante quella giornata, innanzitutto. La convocazione è arrivata mentre ero in piscina con Yildiz: non sapevo se piangere o se saltare di gioia. Ho chiamato subito mamma e papà, erano in lacrime e si sono organizzati per essere allo stadio: finora è stato il momento più bello della carriera».

Di quella sera, sui social, ha postato una foto proprio insieme a Yildiz e Huijsen: in campo abbiamo iniziato a conoscerli, fuori dal campo come sono?

«Nelle giovanili eravamo inseparabili e anche ora ci sentiamo tutti i giorni, sono già pure andato a vedere Dean a Roma. Quella sera erano felici per me e io sono felice per quello che stanno dimostrando: il loro percorso mi fa venire ancor più voglia di dimostrare quanto valgo. E hanno i piedi ben saldi a terra: non mi hanno mai fatto pesare i loro successi».