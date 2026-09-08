Raimondo vola nel nome di Sinisa  

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Chissà se da lassù Sinisa Mihajlovic avrà sorriso nel vedere l’esplosione di uno dei suoi pupilli. Quell’Antonio Raimondo che era stato lanciato e fatto esordire in Serie A proprio dal tecnico serbo. Quando si dice: vederci lungo e avere il coraggio di puntare sui giovani. Correva l’anno 2021 e precisamente era il
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