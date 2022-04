Genoa, ultras aggrediscono vigilesse: due arresti

La polizia ha arrestato due tifosi del Genoa, di 47 e 20 anni, dopo l'aggressione di martedì 26 aprile da parte di circa trenta ultras a due vigilesse. I due, fermati in via Armenia nel quartiere Foce di Genova, sono stati accusati, a vario titolo, di resistenza, lesioni, violenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Tutto ha avuto inizio dal lancio di petardi tra le auto, i residenti hanno chiamato la polizia locale e due vigilesse si sono recate sul posto. Le due agenti sono state subito circondate da un gruppo di 30 ultras tanto che, impaurite, si sono rifugiate dentro un portone. A soccorrerle sono arrivate tre volanti della questura e una della Digos. Quando la polizia è arrivata tutti gli ultras si sono dileguati tranne i due arrestati. Nel corso dei controlli al più grande è stato trovato un tubo rigido in materiale plastico e diversi adesivi a tema calcistico, mentre il più giovane aveva nello zaino indumenti sporchi di vernice.