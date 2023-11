Infortunio Retegui, il Genoa spera ma il ginocchio fa male: rischi e rientro

GENOVA - Dopo un avvio di stagione super, con i gol a Lazio, Napoli e Roma e la doppietta (più assist) al Modena in Coppa Italia, Mateo Retegui ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box nelle gare contro Milan e Atalanta. Risultato? Due sconfitte per il Genoa di Alberto Gilardino. Il bomber classe '99 è rientrato nel match casalingo contro la Salernitana ma dopo esser partito titolare ha dovuto abbandonare il rettangolo verde dopo soli 45 minuti.

Genoa in ansia per Retegui Saltata anche la partita di Coppa Italia contro la Reggiana, vinta in rimonta dal Grifone ai tempi supplementari, darà forfait anche per la trasferta di Cagliari. Si allungano dunque i tempi di recupero dell'ex Tigre. Gli infortuni al ginocchio, specialmente quando si tratta del collaterale, sono fastidiosi, pertanto il 24enne attaccante rossoblù non tornerà in campo fino a quando non si sarà completamente ripreso. Indi per cui la sua presenza è a forte rischio anche per la prossima gara casalinga, quella in programma venerdì 10 novembre contro il Verona.

Retegui, i tempi di recupero Il calciatore si è sottoposto a una risonanza magnetica sabato scorso e in settimana non sono previsti ulteriori accertamenti. Se ne riparlerà dunque all'inizio della prossima quando la squadra inizierà a preparare l'ultima gara prima della sosta per le nazionali. Se non dovesse riuscire a rispondere alla convocazione di Spalletti, avrebbe poi altri 15 giorni di tempo per curarsi e guarire definitivamente per poi essere a disposizione dalla trasferta di Frosinone del 26 novembre in poi, gara che apre un ciclo lunghissimo di partite visto che la sosta successiva è in programma addirittura il 24 marzo del 2024. Gilardino: "Capite molte cose del mio Genoa. Puscas, Vogliacco e Bani..."

