Gilardino: "Malinovskyi ha qualità e forza. Retegui? Vediamo con l'Empoli"

Arriva la settima sconfitta in campionato per il Genoa . I rossoblù cadono allo Stirpe contro il Frosinone sotto i colpi di Soulé e Monterisi , in mezzo il momentaeo pareggio firmato da Malinovskyi con un eurogol. Una sconfitta che fa male ai grifoni, sia perché arrivata in uno scontro diretto per la salvezza che perché sopraggiunta in pieno recupero, quando la sfida sembrava ormai destinata a finire in parità.

Genoa, Malinovskyi, Retegui: parla Gilardino

C'è amarezza nelle parole dell'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, nel post gara. Così il tecnico rossoblù a Dazn: "Stasera è dura analizzare la gara per quello che han fatto vedere i ragazzi, per l'atteggiamento, per la voglia di andarsi a prendere il risultato, a tratti dominio del gioco e 5-6 palle pulite in zona gol. Perdere così fa male, c'è amarezza, ma dobbiamo voltare pagina velocemente ripartendo dalle certezze mostrate oggi. La partita di oggi ci deve essere da insegnamento per il continuo del campionato: c'è da lavorare, ma anche la volontà di essere lucidi in momenti del genere, non posso rimproverare nulla ai ragazzi tranne forse il secondo gol del Frosinone. Soprattutto fuori casa non riusciamo a capitalizzare quanto di buono creiamo, dobbiamo migliorare velocemente in questo. Sappiamo che dobbiamo fare punti in trasferta, ma credo che quella di oggi sia una delle miglior partite giocate fuori casa di quest'anno da parte nostra. Malinovskyi? Sappiamo le sue qualità, la sua forza, oggi ha interpretato bene la gara così come i suoi compagni". Infine sul possibile recupero di Retegui con l'Empoli: "Lo valutiamo. Abbiamo tanti giocatori fuori, non solo lui, faremo delle valutazioni in questi giorni. Gudmundsson? Per lui ci vorrà più tempo".