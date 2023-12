Genoa, Gilardino: “Retegui non al 100%, ma mi aveva dato disponibilità"

Non è bastato il bel gol di Malinovskyi al Genoa per conquistare i tre punti contro l' Empoli . I toscani nella ripresa hanno trovato il pareggio grazie alla rete di Cancellieri , bravo a beffare la difesa. Un match equilibrato e con un pizzico di sfortuna, con la traversa che ha negato a Messias il raddoppio. Gilardino ha analizzato il match ai microfoni di Dazn.

Genoa-Empoli, le dichiarazioni di Gilardino

Queste le dichiarazioni dell'allenatore nel post partita: "Sapevamo fosse una partita complicata contro un avversario. C'è un po' d'amarezza, ma sono stati bravi a trovare il pari. Abbiamo sprecato le chance per raddoppiare, ma è stata una gara equilibrata. Retegui non era al 100%, ma mi aveva dato disponibilità. Ha fatto la sua partita e ritroverà la condizione. Ottima prestazione anche di Messias. Ci portiamo questo punto e ci prepariamo alla sfida di Coppa Italia. Malinovskyi? Avere giocatori di qualità a piena condizione sarebbe il sogno di ogni allenatore. Non ne ho avuto le possibilità. Avere anche calciatori in panchina è importante. Il cerchio che hanno fatto i ragazzi? E' una cosa che si è creata dallo scorso anno, io non mi intrometto. Il gruppo è unito ed è focalizzato sull'obiettivo".