De Winter: "Chiellini il più forte di tutti, quando arrivai alla Juve..."

Le parole di De Winter su Chiellini

Dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro i bianconeri il giocatore belga ha parlato ai microfoni di Dazn elogiando la figura dell'ex capitano della Nazionale: "Chiellini per me è sempre stato un esempio. Sono arrivato alla Juventus a 16 anni e ho visto che era un leader, ti aiuta tanto. E’ il difensore più forte che ho visto nella mia carriera. Cerco sempre di stare sul pezzo, di intervenire come lui”. De Winter, si trasferì nel 2018 alla Juventus, dopo esser cresciuto nel settore giovanile dello Zulte Waregem, diventando non solo il primo calciatore belga nella storia del club bianconero ma anche il più giovane titolare nella storia della Juventus in Champions League nel match dell'8 dicembre 2021 contro il Malmo.