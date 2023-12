Gilardino: "Il Genoa ha messo in difficoltà l'Inter". E sul mercato...

GENOVA - " Si parla troppo poco di Gilardino e del Genoa? Meglio così , lavoriamo serenamente. Sono felice stasera, era una partita difficile, ma l'interpretazione è stata sontuosa. Merito dell'approccio, dell'applicazione e della voglia di andarsi a giocare la partita. Tutti, titolari e subentrati. A tratti li abbiamo messi in difficoltà, sapendo soffrire". Sono le parole del tecnico del Genoa Alberto Gilardino - ai microfoni di Dazn - dopo il match pareggiato 1-1 contro l'Inter capolista: " A Messias ho chiesto di giocare esterno come quinto nonostante sappia che preferisce giocare più dentro al campo, e mi ha dato grande disponibilità, Retegui si sta riprendendo da un infortunio e non è al 100% . L'idea è, quando hai giocatori di qualità, è di trovare un equilibrio e di avere ricambi validi che si sentono tutti al centro del progetto. Questo è determinante per il gruppo e questa deve essere la nostra mentalità e la nostra forza, perché è un campionato complicato. Io, da parte mia, cerco sempre di trasmettere valori mentali che dobbiamo avere: interpretazione e ferocia. Questo lo facciamo bene in casa, mentre fuori ci viene un po' meno, ma ci stiamo lavorando".

Le parole di Gilardino

"Stasera avevamo solo Martin e De Winter come nuovi, sennò la squadra era quella che è venuta in A dalla B. Questa squadra ha un'attitudine maturata nel tempo e mi auguro che questi concetti rimangano. È un mese particolare, quello del mercato, l'ho detto ai ragazzi. La nostra volontà è di non stravolgere la squadra. Ci sono ragazzi che hanno giocato meno, ma io voglio solo gente motivata e sorridente. Sono stato calciatore, so che qualcuno non può esserlo, ma chi rimarrà, per il bene della squadra, deve fare questo sacrificio. Abbiamo costruito tutto ciò da lontano, non è venuta da poche settimane. Il blocco della scorsa stagione trasmette senso di appartenenza e cosa significhi giocare qua, così chi arriva acquisisce subito questo tipo di mentalità", conclude Gilardino.