Gilardino: Dragusin darà tutto ogni partita. Da Retegui voglio la doppia cifra

"Dragusin? Le voci non fanno mai bene, ma mi fido molto dei giocatori che ho a disposizione". Così Alberto Gilardino alla vigilia di Bologna-Genoa, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Tiene banco il mercato e il difensore rumeno fa gol in Italia e all'estero: "So che i miei calciatori sono professionisti veri. Finché rimarranno qui, so che daranno il centodieci per cento. So che finché vestiranno questa maglia, lo faranno con grande dignità, determinazione, ardore agonistico. Ne sono convinto. Mi auguro naturalmente che non vada via nessuno, ma il mercato è talmente variabile che può succedere di tutto. Dragusin è un professionista esemplare, oltre a essere un ragazzo con grande disciplina sportiva e in questo momento può essere di grande aiuto. Lui è un giocatore del Genoa e fin quando si veste questa maglia bisogna andare forte ed essere protagonisti, avere quell'ardore sportivo che ci permette di fare il salto di qualità in ogni gara".