Intrigo Dragusin, irrompe il Napoli. Frenata Samardzic, ecco perché

NAPOLI - Rinforzi sì, ma basta con il mercato estero. Walter Mazzarri non suggerisce nomi, però indica al club la strada da percorrere per potenziare l’organico e tentare la rimonta al quarto posto. Il primo nome è stato chiuso nella giornata di ieri ed è il 28enne Pasquale Mazzocchi. In mattinata si è sottoposto al lunghissimo rito delle visite mediche, atto propedeutico alla firma del contratto da 3 anni mezzo, cioè fino a giugno 2028, con l’opzione unilaterale per il Napoli di prolungare di un altro anno ancora. Nelle casse della Salernitana, invece, sono stati trasferiti 3,5 milioni di euro, bonus inclusi.