Gilardino: “Paragone con Ferguson? Fa piacere, ma…”

L'allievo contro il maestro, si può riassumere così la sfida tra Genoa e Atalanta . Gilardino affronterà Gasperini ( qui le sue dichiarazioni ) che ha avuto come allenatore negli ultimi anni della sua carriera. Il Grifone è in un momento positivo, ma lo stesso vale anche per i bergamaschi. Il tecnico rossoblù ha presentato la sfida in conferenza stampa .

Genoa-Atalanta, la conferenza di Gilardino

Gilardino si era lamentato del terreno di gioco, ora rizollato: "E' perfetto. Abbiamo avuto modo di allenarci ieri, l’altro ieri e lo faremo oggi nella rifinitura. Siamo a buon punto nei rientri: recuperiamo giocatori ma è normale che chi recupera non ha i 90 minuti nelle gambe anche se è una fortuna averli con noi. Gli assenti saranno Matturro e Haps, gli altri rientreranno tutti". Sul futuro: "Fanno piacere le parole di Blazquez. Paragone con Ferguson? Da parte mia c’è stima nei confronti della società e dei dirigenti e di tutto l’ambiente. C’è un legame autentico. Per quanto riguarda il mio futuro, lo dico anche a chi mi sta vicino, ora penso al lavoro quotidiano e a tirare fuori il massimo dalla squadra. Ma è normale che ci sarà modo e tempo di sederci e fare una lunga chiacchierata". Poi un pensiero sull'Atalanta: "Hanno giocatori come Lookman che non ci sarà perchè gioca in Coppa d’Africa, questo per capire la dimensione. Hanno calciatori di struttura. Il mister ha creato qualcosa di importante. Dovremo giocare in 12, 13, 14 o 15, e parlo del nostro popolo. A livello tattico dovremo fare la partita perfetta".